Gram altın ve çeyrek altın 7 Şubat Pazartesi sabahında yüzde 0,15 oranında değer artışıyla başladı. Ons altın ise döviz kurundaki gelişmelerin etkisi altında yüzde 0,13 oranında değer kazanırken, 1.810 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 7 Şubat 2022 son dakika altın fiyatları…

7 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 789,38 TL

Gram altın satış fiyatı: 789,54 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.280,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.306,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.568,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.611,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.107,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.215,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?