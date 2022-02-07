Son dakika çeyrek altın fiyatları! Gram altın bugün ne kadar? 7 Şubat 2022
Son dakika çeyrek altın ve gram altın fiyatları 7 Şubat Pazartesi sabahının en sık araştırılan konuları arasında yer alıyor. 2021 sonunda yaşanan hızlı yükselişin ardından 2022’de değer kaybı yaşayan altın fiyatları özellikle FED faiz kararının ardından bir hızlı düşüş daha yaşamıştı. Hafta sonu altın piyasası yatay seyirde ilerlerken, haftanın ilk üş gününde gram altın ve çeyrek altında ufak çaplı hareketlilik gözleniyor…
07 Şubat 2022, Pazartesi 09:14 Son Güncelleme:
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Gram altın ve çeyrek altın 7 Şubat Pazartesi sabahında yüzde 0,15 oranında değer artışıyla başladı. Ons altın ise döviz kurundaki gelişmelerin etkisi altında yüzde 0,13 oranında değer kazanırken, 1.810 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 7 Şubat 2022 son dakika altın fiyatları…
7 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 789,38 TL
- Gram altın satış fiyatı: 789,54 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.280,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.306,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.568,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.611,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.107,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.215,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 718,77 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 724,93 TL
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