Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, "PKK/YPG’li teröristlerin 5 Ağustos’ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız kalmadı. Ateş destek vasıtalarımızla yapılan atışlarla 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" şeklinde açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de Tel Rıfat kentinin doğusunda bulunan Zavyan ve Shaalah bölgeleri ile Tel Cican ve Tel Unayb bölgelerine yönelik meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonrası 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerden birinin 5 Ağustos'ta bölgedeki bir iş makinesi ve ambulansa düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu belirlendi.



