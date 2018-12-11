Son dakika! CHP- İYİ Parti ittifakında ikinci kriz! Son 24 saat...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın sürdürdüğü müzakerelerin ardından hafta sonu Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya gelmişti. Edinilen bilgiye göre görüşme öncesi masada, Ankara’da CHP’nin İYİ Parti’den aday gösterilen bir CHP’li adayı destekleme formülü bulunuyordu. Bu formül tartışılırken Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu İYİ Parti’den Ankara adayı yapılması önerisi geldi.

ATAMA OLARAK ALGILANDI

Akşener bu öneriye tepki gösterirken, CHP’li bir genel başkan yardımcısının İYİ Parti’den aday yapılmasını parti tabanına anlatamayacağını, siyasi kimliği öne çıkmayan bir CHP’linin aday olarak gösterilmesinin doğru olduğunu söyledi. Bu öneri İYİ Parti içinde de rahatsızlığa neden oldu. İYİ Parti, bu öneriyi, “CHP’den İYİ Parti’ye atama yapılmak isteniyor” olarak algıladı. Kurmayların görüşmeleri sürerken ikinci isim olarak Mansur Yavaş adı gündeme geldi. Ancak Yavaş’ın, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin desteğiyle İYİ Parti adayı olma teklifini reddetmesi ikinci krizi doğurdu.

SON 24 SAAT

İşbirliği görüşmelerinde gündeme gelen iki ayrı isimle ilgili ortaya çıkan krizlere rağmen her iki parti de umudunu yitirmedi. İşbirliği görüşmelerinin kaderini belirleyecek son 24 saat içinde dakikalar geçerken, İYİ Parti kurmayları sabah saatlerinde Genel Merkez’de bir araya gelerek durumu değerlendirdi. CHP’de de Merkez Yönetim Kurulu toplandı. İki parti kurmayları parti içi değerlendirmelerinin ardından bir kez daha bir araya gelerek yeni bir çözüm üzerinde çalışıyor. Bir formül bulunması halinde iki parti lideri bir araya gelecek.

Hürriyet