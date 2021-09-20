Siyaset Son dakika: CHP'de skandal ses kaydı! Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için karar

Son dakika: CHP'de skandal ses kaydı! Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için karar

Siyaset

Son dakika: CHP'de skandal ses kaydı! Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için karar

Son dakika haberine göre, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın bir vatandaşa küfür ettiği ses kaydı kamuoyuna yansımıştı. CHP'li Alim Karaca disipline sevk edildi.

20 Eylül 2021, Pazartesi 16:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir vatandaşa küfrettiği konuşma kamuoyuna yansıyan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın disipline sevk edildiğini açıkladı.

Fethiye Belediye Başkanı’nın bir vatandaşla yaptığı konuşmalara ilişkin CHP işlem başlatmıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir vatandaşa küfrettiği konuşma kamuoyuna yansıyan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın disipline sevk edildiğini duyurdu.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Konforla öne çıkıyor
Hakan Çelik
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Murat Çelik
Aşı, İngiltere ve kış
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalif medyaya 'demokrasi baharı' beklerken…
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta yürüyüş yaptı