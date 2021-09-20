CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir vatandaşa küfrettiği konuşma kamuoyuna yansıyan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın disipline sevk edildiğini açıkladı.

Fethiye Belediye Başkanı’nın bir vatandaşla yaptığı konuşmalara ilişkin CHP işlem başlatmıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir vatandaşa küfrettiği konuşma kamuoyuna yansıyan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın disipline sevk edildiğini duyurdu.



