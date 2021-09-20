Son dakika: CHP'de skandal ses kaydı! Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için karar
Son dakika haberine göre, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın bir vatandaşa küfür ettiği ses kaydı kamuoyuna yansımıştı. CHP'li Alim Karaca disipline sevk edildi.
20 Eylül 2021, Pazartesi 16:12 Son Güncelleme:
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir vatandaşa küfrettiği konuşma kamuoyuna yansıyan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın disipline sevk edildiğini açıkladı.
Fethiye Belediye Başkanı’nın bir vatandaşla yaptığı konuşmalara ilişkin CHP işlem başlatmıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir vatandaşa küfrettiği konuşma kamuoyuna yansıyan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın disipline sevk edildiğini duyurdu.
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