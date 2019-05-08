Son dakika: CHP’den YSK’ya ‘iptal’ başvurusu

CHP, İstanbul'da 31 Mart 2019'da yapılan tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleriyle 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) dilekçe verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK'ye dilekçeyi verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını İstanbul'da "sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptığı" gerekçesiyle iptal ettiğini belirtti. Kurul'un, bunun seçim sonucunu nasıl etkilediğini hiç araştırmadığını savunan Erkek, YSK'nin geçmişte verdiği tüm kararlarının aksi yönde bir karar tesis ettiğini iddia etti.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'daki değişikliklerin, iktidar partisinin isteğiyle kabul edildiğini ve 13 Mart 2018'de yürürlüğe girdiğini aktaran Erkek, bu değişikliklerden sonra Türkiye'de 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile 31 Mart yerel seçimi olarak iki seçim yapıldığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Erkek, YSK'nin önceki birçok kararında hatta bu seçim döneminde verdiği kararlarında İstanbul seçimiyle ilgili verdiği kararın tersi yönünde kararlar aldığını savunarak YSK'nin önceki kararlarında "Bir usulsüzlük varsa bu seçimin iptalini mümkün kılmaz, onlar cezalandırılır, ayrı bir konudur. Sandık kurullarının teşkilinde bir sorun varsa ben seçmenin iradesini sakatlayamam. Sandık başındaki iş ve işlemlerde usulsüzlük olduğu somut delilerle ortaya konmadıkça ben seçimi yenilemem." denildiğini aktardı.

YSK'nin önceki tüm kararlarında, idaresini hep seçmenin iradesinden yana koyduğunu anlatan Erkek, "Referandumdaki mühürsüz oy kararında, 'Benim için esas olan seçmenin iradesidir' demişti. Şimdi ne değişti, bugün ne değişti? Sandık kurullarında görev yapan kişilerin, o sandıktan çıkan sonucu etkilediklerine dair somut bir delil AK Parti'nin itiraz dilekçesinde dahi ortaya konulmadı." diye konuştu.

YSK'ye, "39 ilçede aynı zarftan çıkan diğer sonuçları niçin iptal etmiyorsunuz?" diye soran Muharrem Erkek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal eden YSK'nin 39 ilçedeki tüm seçimleri de iptal etmek zorunda olduğunu iddia etti.

CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği dilekçede, AK Parti'nin 13 Mart 2018'de yaptığı mevzuat değişikliğine işaret edilerek, "tam kanunsuzluk" nedeniyle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinin iptalini istedi.

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