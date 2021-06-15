Türkiye Son dakika: CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a şok! Beyzbol sopalarıyla saldırdılar

Son dakika: CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a şok! Beyzbol sopalarıyla saldırdılar

Türkiye

Son dakika: CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a şok! Beyzbol sopalarıyla saldırdılar

Son dakika haberine göre, Aydın'ın Didim ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı bir restoranda 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Beyzbol sopasıyla saldıran kişiler belediye başkanı ve avukatı yaraladı.

15 Haziran 2021, Salı 08:38 Son Güncelleme:
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Aydın'ın Didim İlçe Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bir restoranda avukatı ile birlikte kimliği belirsiz 4 işinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan Atabay ve avukatı hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan şüphelilerden birini yakaladı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında bir restoranda meydana geldi.

Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile akşam yemeği sonrası kahve içtiği sırada ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Atabay ve avukatı ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü ardından da kendileri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

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