Ekonomi Son dakika: Çiftçilere destek ödemesi yapılacak

Son dakika: Çiftçilere destek ödemesi yapılacak

Ekonomi

Son dakika: Çiftçilere destek ödemesi yapılacak

Çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak. Kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destek geliyor. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar...

01 Eylül 2021, Çarşamba 09:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

 2021 yılında iklim faktörlerine bağlı olarak yetersiz yağış nedeniyle kayıtlı üretim alanlarında yetiştirdikleri ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak.

ŞART VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus olarak yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek.


Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
3600 günle emekli olabilir miyim?
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Taliban ve 30 Ağustos
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Avrupa’nın en görkemli ahşap binası hayata dönmeyi bekliyor
Hakan Çelik
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ev eşyasında spotçu avantajı
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Okul zili çalıyor
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Öğretim yılına hazırlık ödemesi ne zaman? 2021 öğretmenlere hazırlık ödemesi ne kadar? MEB açıkladı!