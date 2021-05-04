Son dakika haberien göre Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Çin'in Sinovac koronavirüs aşısının kapsamlı bir incelemesine başladığı duyuruldu.

EMA'dan yapılan açıklamada laboratuvar çalışmalarından elde edilen ön verilerin olumlu sonuçlar içerdiği bilgisini altı çizildi.

EMA nihai kararı için bir tarih vermezken konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

'Aşının etkinlik, güvenlik ve kalite açısından olağan AB standartlarına uygunluğunu değerlendirecektir.'



