Son dakika: Çin aşısı Sinovac'ın ön değerlendirme süreci başladı
Son dakika haberine göre, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı Sinovac'ın Avrupa İlaç Ajansı tarafından ön değerlendirme süreci başlatıldı.
04 Mayıs 2021, Salı 13:09 Son Güncelleme:
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Son dakika haberien göre Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı.
Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Çin'in Sinovac koronavirüs aşısının kapsamlı bir incelemesine başladığı duyuruldu.
EMA'dan yapılan açıklamada laboratuvar çalışmalarından elde edilen ön verilerin olumlu sonuçlar içerdiği bilgisini altı çizildi.
EMA nihai kararı için bir tarih vermezken konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
'Aşının etkinlik, güvenlik ve kalite açısından olağan AB standartlarına uygunluğunu değerlendirecektir.'
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