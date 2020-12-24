Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği Sinovac adlı corona virüs aşısı Türkiye'ye geldi.

Aşıları taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Yapılacak incelemelerin ardından, sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılama işleminin başlaması bekleniyor. Aşılama sürecine ilişkin detayların ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19.00'da açıklanması bekleniyor.



