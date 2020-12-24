Türkiye Son dakika! Çin'den sipariş edilen corona virüs aşısı Türkiye'ye geldi

Son dakika! Çin'den sipariş edilen corona virüs aşısı Türkiye'ye geldi

Türkiye

Son dakika! Çin'den sipariş edilen corona virüs aşısı Türkiye'ye geldi

Çin'den sipariş edilen Sinovac aşısı Türkiye'ye geldi.

24 Aralık 2020, Perşembe 09:25 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği Sinovac adlı corona virüs aşısı Türkiye'ye geldi.

Aşıları taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Yapılacak incelemelerin ardından, sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılama işleminin başlaması bekleniyor. Aşılama sürecine ilişkin detayların ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19.00'da açıklanması bekleniyor.

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