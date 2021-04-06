Siyaset Son dakika... Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika... Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Siyaset

Son dakika... Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Çin’in Ankara Büyükelçisi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alan sözleri nedeniyle Dışişleri’ne çağrıldı.

06 Nisan 2021, Salı 17:53 Son Güncelleme:
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Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu'ya, Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımlardaki ifadeler konusunda duyulan rahatsızlık dile getirildi

Büyükelçiliğin paylaşımları

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitter hesaplarını etiketleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır."

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