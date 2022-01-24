Türkiye Son dakika: Çocukların önünde yaptıkları akıl alır gibi değil! Devlet devreye girdi

Son dakika: Çocukların önünde yaptıkları akıl alır gibi değil! Devlet devreye girdi

Türkiye

Son dakika: Çocukların önünde yaptıkları akıl alır gibi değil! Devlet devreye girdi

Konya’da çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, görüntülerdeki 2 çocuk devlet korumasına alındı. Sema E. isimli şahıs 4 arkadaşıyla birlikte çocuklarının önünde öyle bir şey yaptı ki...İşte son dakika haberinin detayları...

24 Ocak 2022, Pazartesi 16:30 Son Güncelleme:
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Konya’da Sema E.'nin, 4 arkadaşıyla birlikte evde çocukları E.E. (5) ve S.E.'nin (7) gözü önünde uyuşturucu kullanılmasına yönelik görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, Sema E., ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken 2 çocuk devlet koruması alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2'si kadın 5 kişinin 2 çocuğun yanında uyuşturucu kullanılmasına yönelik görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Görüntülerin 1 yıl önce Selçuklu ilçesi günlük kiralık bir evde çekildiğini belirleyen polis, görüntülerdeki kişinin anne Sema E. çocukları E.E. ve S.E. ile arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. ve Harun D. olduğunu saptadı.  

 Ardından görüntüleri çeken Sema E., arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. evlerinde gözaltına alındı. Sema E.'nin 2 çocuğu da devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi. Turan A.'nın evinde ise 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Harun D.'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Gözaltına alınan Sema E., Ülkü C. ve Kasım D. 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan, Turan A. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi.


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