Son dakika: Çok acı olay! Takla atan otomobil 3 gence mezar oldu!
Konya’da karşı şeride geçerek takla atan otomobilde 22, 19 ve 21 yaşlarındaki 3 genç hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
22 Ağustos 2021, Pazar 10:36 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi’nde meydana geldi.
70 DT224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki ağaçları kırıp, karşı şeride geçerek takla attı.
Otomobildeki Merter Kuyucu (22), Aybike Ece Işık (19), Hazan Yazar (21), olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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