Türkiye Son dakika: Çok kuvvetli şekilde bekleniyor! Meteoroloji uyardı

Son dakika: Çok kuvvetli şekilde bekleniyor! Meteoroloji uyardı

Türkiye

Son dakika: Çok kuvvetli şekilde bekleniyor! Meteoroloji uyardı

Son dakika haberine göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

18 Ekim 2021, Pazartesi 18:51 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla Giresun'da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, zaman zaman şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Yağışın, 19 Ekim Salı gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

AA

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