Türkiye Son dakika... Çöpe gittiği iddia edilen aşılar için Bakan Koca'dan açıklama

Son dakika... Çöpe gittiği iddia edilen aşılar için Bakan Koca'dan açıklama

Türkiye

Son dakika... Çöpe gittiği iddia edilen aşılar için Bakan Koca'dan açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin koca, çöpe gittiği iddia edilen koronavirüs aşıları hakkında açıklamalarda bulundu.

15 Nisan 2021, Perşembe 11:14 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların çöpe gittiği iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir.



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