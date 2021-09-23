Son dakika: Çorlu'daki tren kazası faciası! TCDD'den 21 milyonluk ödeme
Çorlu'da meydana gelen tren kazasının devam eden davası hakkında TCDD tarafından açıklama yapıldı.
23 Eylül 2021, Perşembe 16:38 Son Güncelleme:
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TCDD tarafından yapılan açıklamada, "Çorlu'daki tren kazasında bu güne kadar vefat eden 14 vatandaşımızın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşımıza toplam 21 milyon 370 bin 326,72 TL ödeme yapılarak, dava süreci sulh ile sonuçlandırılmıştır. Sulh ile sonuçlanmayan 15 dava ve sulh süreci devam eden 34 dava ise derdesttir" denildi.