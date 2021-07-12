Türkiye Son dakika: CoronaVac aşısıyla ilgili önemli açıklama

Son dakika: CoronaVac aşısıyla ilgili önemli açıklama

Türkiye

Son dakika: CoronaVac aşısıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce, CoronaVac aşısının 306 bin 80 dozluk B18880035A serisinde 450 adet aşının primer (flakon) ve sekonder (kutu) ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde uyumsuzluk olduğu görüldüğü ve bu durum üzerine analiz sürecinin yeniden başlatıldığı belirtilerek, "İlgili çalışmalar tamamlanmış olup analiz sonuçları uygun bulunmuştur. Güvenlik açısından aşıların uygulanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır" denildi.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 21:15 Son Güncelleme:
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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, CoronaVac aşısının bir serisinin uygulanmasının durdurulmasına ilişkin açıklama yapılmasına gerek görüldüğü bildirildi. Aşıların dağıtım öncesi kapsamlı analizlerinin yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"CoronaVac isimli aşının da her bir serisi aynı şekilde Bakanlığımızın uluslararası standartlardaki laboratuvarlarında analiz edilmektedir. Rutin prosedür olarak aşıların uygulanmak üzere dağıtımının akabinde de takipleri sürdürülmektedir. Bu süreçte CoronaVac’ın 306.080 dozluk B18880035A serisinde 450 adet aşının primer (flakon) ve sekonder (kutu) ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde uyumsuzluk olduğu görülmüştür. Bu durum üzerine ilgili serinin tamamının uygulanması, güvenlik açısından gösterdiğimiz yüksek hassasiyet nedeniyle durdurulmuş ve analiz süreci yeniden başlatılmıştır. İlgili çalışmalar tamamlanmış olup analiz sonuçları uygun bulunmuştur. Sonuç itibariyle 450 adet CoronaVac aşısının primer ve sekonder ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde 2 günlük fark olması dışında bir hataya rastlanmamış olup güvenlik açısından aşıların uygulanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır."

DHA

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