Son dakika: Çorum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamada, Çorum'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
24 Şubat 2022, Perşembe 13:04 Son Güncelleme:
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Çorum'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öğrenildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 11 km olduğu belirtildi.
Çorum Kargı'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan alınan bilgilere göre, saat 12.51'de merkez üssü Çorum Kargı olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 11 km olarak ölçüldü.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1496786762374737922
Depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmadı.