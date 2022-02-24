Türkiye Son dakika: Çorum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Çorum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Son dakika: Çorum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, Çorum'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

24 Şubat 2022, Perşembe 13:04 Son Güncelleme:
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Çorum'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öğrenildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 11 km olduğu belirtildi.

Çorum Kargı'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan alınan bilgilere göre, saat 12.51'de merkez üssü Çorum Kargı olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 11 km olarak ölçüldü.



Depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmadı.

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