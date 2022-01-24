Türkiye Son dakika: Çorum'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Çorum'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika: Çorum'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre, Çorum'un Alaca ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yol kenarına devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

24 Ocak 2022, Pazartesi 22:00 Son Güncelleme:
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Alaca ilçesinden Ankara'ya giden Deniz Duru'nun kullandığı 19 LP 816 plakalı yolcu otobüsü, Eskiyapar köyü mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.


İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste yaralanan 14 yolcu ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Yusuf ÇINAR - DHA

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