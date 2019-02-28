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Son dakika... CSI Miami dizisinin yıldızı Lisa Sheridan ölü bulundu

CSI Miami dizisinin yıldızı Lisa Sheridan ABD'nin New Orleans kentindeki evinde ölü bulundu

28 Şubat 2019, Perşembe 11:05 Son Güncelleme:
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Son dakika... CSI Miami dizisinin yıldızı Lisa Sheridan ölü bulundu

New Orleans'taki evinde ölü bulunan CSI Miami dizisinin yıldızı Lisa Sheridan 44 yaşındaydı.

Oyuncunun menajeri Mitch Clem, Sheridan'ın pazartesi sabahı hayatını kaybettiğini doğruladı. 

Ünlü aktris, Sex and the City dizinde canlandırdığı "Burger" karakteriyle tanınan Ron Livingston ile nişanlıydı. Ancak çift bir süre önce ayrılmıştı.

Sheridan, CSI: Miami'nin yanı sıra, Journeyman, Perception ve The Mentalist gibi dizilerde rol almıştı. 

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