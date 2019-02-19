31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın kapsamı genişledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'nın genişletilmesine yönelik bir çalışma başlatılmıştı. Çalışmaların ardından yerel seçimdeki işbirliğine son şekli verildi.

MHP; Rize, Bilecik, Bolu, Burdur, Yalova, Çanakkale, Bitlis, Sinop, Edirne, Artvin, Giresun, Ardahan, Siirt, Muş, Ağrı, Şırnak ve Hakkari’de belediye başkan adayını çekti.

AK Parti de Kars, Kırklareli, Iğdır, ve Osmaniye'de çekme kararı aldı.

Son bilgilere göre 30 büyükşehire ek olarak 21 ilde daha iki parti işbirliği yapacak. İttifakı kapsamında 17 ilde AK Parti'nin adayı, 4 ilde de MHP'nin adayı desteklenecek.

AK PARTİ KARS’I MHP’YE BIRAKTI

Daha önce AK Parti Kars Belediye Başkanı Adayı olarak açıkladığı Av. Ensar Erdoğdu, AK Parti ve MHP’nin yerel seçimlere dönük uzlaşarak protokole bağladığı Cumhur İttifakı kapsamında geri çekildi. MHP'nin adayı Çetin Nazik, yerel seçimlerde yarışacak.

ZONGULDAK'TA UZLAŞMA YOK

AK Parti ile MHP arasındaki görüşmelerde müzakere edilen Zonguldak üzerinde anlaşma sağlanamadı. Partiler yarışa kendi adaylarıyla girecek.

KIRKLARELİ'NDE MHP ADAYI

Kırklareli'nde AK Parti Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş adaylıktan çekildi. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak MHP'den Derya Bulut yarışacak.

30 BÜYÜKŞEHİRDE İŞBİRLİĞİ YAPILMIŞTI

AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 30 büyükşehirde iş birliğine gitmişti. Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday çıkaran MHP, 27 büyükşehirde ise AK Parti'nin adaylarını destekleme kararı almıştı.

Öte yandan AK Parti, Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığına belirlenen aday listelerini teslim etti.