İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Oldukça kapsamlı bir gündemle toplanan G20 Zirvesi'nde pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler, heyetler arası görüşmeler yaptık. Zirve sonuçlarıyla ilgili görüşlerimizi uluslararası medya ile paylaştık. Ardından Paraguay ve Venezuela'ya geçtik. Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde geniş temsilcilik ağı kurduk.

KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA GEZİSİNE SERT ELEŞTİRİLER

Muhalefetin başındaki zatın da boş durmadığını gördük. Bu zat hep Almanya'ya ve birkaç ülkeye gidiyor. Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alan bu zat son ziyaretinde de bir takım kişilerle görüşmüş. Katıldığı toplantılara baktığımızda karşımıza başka bir şey çıkıyor. Programının basına kapalı olması bu geziyi daha da ilginç kılıyor. Tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış ülkemize saldıran terör örgütlerine olan yakın ilgileriyle tanınan isimlerle görüşüyor. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla Meclis'te kürsüyle çıkanlarla birlikte fotoğraf karesinde olduğunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun buluştuğu vekillerden biri de ismini ağzıma almak istemiyorum ama güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili. Bu kişi PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkarmak için vermiş olduğu mücadeleyle biliniyor. İsmini anmayacağım, anarsam değer vermiş olurum. Onu siz bulacaksınız. Bu şahıs Alman Meclisi'nde PKK'nın Suriye kolu YPG bayrağı açacak kadar fanatik bir terör örgütü yandaşıdır.

"KELLLİM KELLİM LA YENFA, YANİ..."

Yıllardır bu kişinin yalanlarını ifşa etmekten biz yorulduk. Kendisi hakkında açtığımız davaların ve tazminatların haddi hesabı yok. Eskilerin dediği gibi 'Kellim kellim la yenfa' yani 'Konuş konuş faydasız'. İnşallah milletimiz bu zata 31 Mart'ta bir kez daha cevabını verecektir. Ben buna inanıyorum. Milletimiz Türkiye'nin bu kadar sıkıntısı varken, gidip ülkesini şikayet eden zata ve partisine ne ülkeyi ne de belediyeyi emanet etmez.

"GÜRÜLTÜ VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURAN YÖNTEMLERİ TERK EDİYORUZ"

Adayları belirlerken çok dikkat ediyoruz. Gerek açık hava reklamcılığı, gerek internet mecrası partilere ve adaylara çok geniş iletişim imkanları sunuyor. Eski tarz kampanya yöntemleri şehrimizi kirleten bir hale geldi. 31 Mart seçim döneminden başlayarak görüntü ve gürültü kirliliği olan yöntemleri tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Sadece seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde afiş ve bayraklarımız asılabilir. ama bunun dışında hiçbir yerde böyle bir görüntü kirliliğine asla müsaade etmeyecek. Belirlenen saatler dışında da asla otobüs dolaştırmayacak.

YEREL SEÇİMDE SOSYAL MEDYA

Şahsımın Twitter takipçi sayısı 13.5 milyona yaklaştı. Dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Twitter'da yayınlanan mesajların görüntülenmesi 3 milyon ila 26 milyon arasında değişiyor. Yenikapı'da 1,5-2 milyon kişiyi bir araya getirdiğimizi düşündüğümüzde her tweetle birkaç Yenikapı topluyoruz demektir. Facebook'taki abone sayımız da 9 milyona dayandı. Sanal dünyadaki mecralar yanında araç giydirmelerimizi, açık hava reklam kanallarımızı, gazete reklamlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Diğer partilerin de AK Parti'yi takip ederek aynı yoldan ilerleyeceklerine inanıyorum.

14 BELEDİYE BAŞKAN ADAYININ İSMİ

Ağrı: Savcı Sayan

Aksaray: Evren Dinçer

Bilecik: Nihat Can

Erzincan: Cemalettin Başsoy

Edirne: Koray Uymaz

Iğdır: Adil Aşırım

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Kars: Ensar Erdoğdu

Kırşehir: Yaşar Bahçeci

Kütahya: Ahmet Sami Kutlu

Siirt: Ali İlbaş

Tunceli: Gökhan Arasan

Van Büyükşehir Belediyesi: Necdet Takva

Zonguldak: Ömer Selim Alan