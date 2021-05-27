Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine seçti
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan HSK üyelikleri sona eren HSK üyelikleri sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım'ı HSK üyeliklerine seçildi.
27 Mayıs 2021, Perşembe 09:09 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine seçti.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, idari yargı hakim ve savcıları arasından HSK üyelikleri sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyeliklerine seçildi.
Karar, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.
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