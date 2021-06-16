Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti. Erdoğan 'Türkiye olarak bugün biz Azerbaycan'ın yanındayız bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İki devlet tek millet anlayışı ile saygı ve bahtiyarlıkla selamlıyorum. Bahtiyarım çünkü Karabağ'ı azad etmiş milli mecliste sizinleyim. Azeri kardeşlerim Karabağ'da 30 yıl kendi evlerinden uzaktaydılar. Şimdi bu topraklar sahiplerine kavuştu. Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır. Şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki inşallah yarın da yanında yer alacağız. Şimdi gelsinler Fuzuli'yi görsünler. Buraların sağı solu nasıl yakılmış yıkılmış. Gelsin Karabağ'ı görsünler. Her şey ortada. Buraları ne hale getirmişler. Sadece bu davranış bile Karabağ'ın kimin vatanı olduğunu göstermeye yeter. Azerbaycan hiç bir yeri yıkmadı, ateşe vermedi. Çünkü insan kendi yuvasını yıkamaz, kendi evini ateşe veremez. Ve beraber inşallah buraları inşa edeceğiz ve yeni bir Karabağ meydana getireceğiz. Türkiye olarak inşallah bu süreçte de kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz.

Türk milletine olmadık iftiralarla çamur atanlar önce Kafkaslara, Azerbaycan'a bakmalı. Sonra vicdanları elverirse yönelttikleri ithamları kendileriyle ayrıca konuşuruz. Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyen, gelsin Karabağ'da iki dönem arasındaki farka baksın.

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ

Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yıl da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak görmekten memnuniyet duyarız.

Karabağ Zaferi'nin kıymeti zamanla daha iyi anlaşılacaktır. Bu; yıkımın değil inşanın, zulümün değil adaletin, savaşın değil barışın zaferidir. Bölgemizde ve tüm dünyada zalimin zulmünün olmadığı bir gün mutlaka Hakk'ın adaletin tecil edeceği herkes tarafından görülmüştür.

"GELİN 6 ÜLKE BİR PLATFORM OLUŞTURALIM"

Bu dönem Ermenistan için de yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kardeşimle birlikte teklifimizi yaptık. Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan. Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükunet meydana gelsin.

Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir. Bir daha Kafkasya'nın boynuna kimsenin esaret zinciri vuramaması için önümüze çıkan fırsatları hep birlikte, en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bölgenin barışa ihtiyacı var.

Ben buraya NATO Zirvesi'nden geldim. NATO Zirvesi'nde de bunları konuştum. Ama dünyanın sorunları bitmiyor. Dünyanın çözülecek daha çok sorunları var. Bir olur, beraber olursak Allah'ın izniyle bunları çözeriz.















