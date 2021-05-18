Siyaset Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme

Siyaset

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

18 Mayıs 2021, Salı 16:42 Son Güncelleme:
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Çankaya Köşkü'nde basına kapalı görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

AA

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan-MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmesine ilişkin detayları aktardı:

MHP'nin anayasa taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmuştu. 2 Başkan yardımcısının seçilmesi öngörülmüştü. Bu sunumun ardından iki lider arasında bir görüşme gerçekleşmemişti, o görüşme bugün gerçekleşecek. AK Parti'nin de bir anayasa hazırlığını biliyorduk. AK Parti'nin hazırlığının bu görüşmede Bahçeli'ye sunulması bekleniyor. Önemli bir gündemde MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Elbette İsrail'in saldırıları da bu görüşmede gündeme gelecektir. Terörle mücadelenin de Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde konuşulmasını bekliyoruz.


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