Türkiye Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenli Kurulu toplantısı başladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenli Kurulu toplantısı başladı

Türkiye

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenli Kurulu toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bestepe'de Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları üzerinde durulacak. PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı atılacak adımlar ele alınacak.

27 Ocak 2022, Perşembe 15:36 Son Güncelleme:
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Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı. Toplantıda, yurt içi ve dışındaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak. Terörle mücadele operasyonlarındaki son durumum değerlendirileceği toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları üzerinde durulacak. PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı atılacak adımlar ele alınacak.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Toplantının bölgesel gelişmeler başlığında Ukrayna-Rusya geriliminin ilk sırada yer alması bekleniyor. Olası bir çatışma ortamının bölgeye etkisine dair analizler yapılacak. Tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler değerlendirilecek.

GKRY'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'YE TEMSİLCİLİK AÇMA İZNİ VERMESİ ELE ALINACAK

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, toplantıda ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye temsilcilik açma izni vermesi de ele alınacak. Ayrıca Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de değerlendirilecek.

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