Siyaset Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul etti

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul etti

Siyaset

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul etti

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 12:54 Son Güncelleme:
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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Tebrikler kabul esnasında arka planda bulunan resim ise dikkat çekti. Resmin geçtiğimiz yıllarda Dünya İnsani Zirvesi’nin bulunduğu alanda çizilen 'mülteci çocuk' temalı olduğu öğrenildi.


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