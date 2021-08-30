30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Tebrikler kabul esnasında arka planda bulunan resim ise dikkat çekti. Resmin geçtiğimiz yıllarda Dünya İnsani Zirvesi’nin bulunduğu alanda çizilen 'mülteci çocuk' temalı olduğu öğrenildi.



