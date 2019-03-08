Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri'yle telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye’deki son durum ele alındı.