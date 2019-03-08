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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri'yle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye’deki son durum ele alındı.

08 Mart 2019, Cuma 14:35 Son Güncelleme:
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri'yle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilerek, "Görüşmede, Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı" denildi.


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