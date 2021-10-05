Siyaset Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu, İzmir ve Niğde'deki 3 üniversiteye rektör atadı
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu, İzmir ve Niğde'deki 3 üniversiteye rektör atadı

Siyaset

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu, İzmir ve Niğde'deki 3 üniversiteye rektör atadı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne, İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne rektör atadı. İşte Erdoğan'ın atadığı isimler...

05 Ekim 2021, Salı 07:12 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.


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