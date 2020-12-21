Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi hakkında açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
21 Aralık 2020, Pazartesi 11:10 Son Güncelleme:
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Özgür Özel kimdir?
Özgür Özel (d. 21 Eylül 1974, Manisa), Türk siyasetçi ve eczacı, 24., 25., 26. ve 27. dönem Manisa milletvekili. 24 Haziran 2015 tarihinden beri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmektedir.
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