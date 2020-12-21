Özgür Özel kimdir?

Özgür Özel (d. 21 Eylül 1974, Manisa), Türk siyasetçi ve eczacı, 24., 25., 26. ve 27. dönem Manisa milletvekili. 24 Haziran 2015 tarihinden beri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmektedir.



