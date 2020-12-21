Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı
  • Haberler
  • Siyaset Haberleri
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi hakkında açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

21 Aralık 2020, Pazartesi 11:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Özgür Özel kimdir?

Özgür Özel (d. 21 Eylül 1974, Manisa), Türk siyasetçi ve eczacı, 24., 25., 26. ve 27. dönem Manisa milletvekili. 24 Haziran 2015 tarihinden beri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmektedir.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İlgili Haberler
Elektrik borçlarıyla ilgili karar: 3 ay boyunca kesilmeyecekGaziantep'te yoğun bakımdaki patlamada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldiCorona mutasyonuyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçtiCorona virüs mutasyonunun aşı üzerinde etkisi var mı?


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Değişimin öncüleri
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Hayat kurtaran uygulamalar
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Ebubekir Sofuoğlu vakası...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
İsmail Demir'in ABD'ye cevapları
Murat Çelik
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonla görüştü