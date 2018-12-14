Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Trump görüşmesinde, ikili meseleler, güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye’de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a, Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı.

Erdoğan ve Trump, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.