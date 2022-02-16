Siyaset Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'da gençlerle buluştu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'da gençlerle buluştu

Siyaset

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'da gençlerle buluşma programına katıldı.

16 Şubat 2022, Çarşamba 11:19 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

BAE'nin geleceği olan sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Nerede olursa olsun gençlerle bir araya gelişimizde, her sohbetimizde hamdolsun İslam dünyasının geleceğine dair umutlarımın arttığını görüyorum.


Ülkemizde TEKNOFEST gençliği diye tabir ettiğim bu gençlik önüne çıkan engelleri aşa aşa yoluna kararlılıkla devam ediyor. Sizlerin hayata umutla bakmanız bize de yeni hedefler için umut ve ilham aşılıyor.

Türkiye ile BAE arasında gençliği arasındaki irtibatı güçlendirmek için yeni adımlar atıyoruz. Dün mutabakat imzaladık. Sizlerden gönül elçileri olarak hareket etmenizi bekliyoruz.

Uzay programları ve yenilikçi teknolojiler alanında benzer vizyonları paylaştığımızı görüyorum. Milli Uzay Programımızı açıkladık. Gelecek sene milli ve özgün roketimiz de aya sert iniş gerçekleştireceğiz.


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