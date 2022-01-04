Ekonomi Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Meclis'e sunuldu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Meclis'e sunuldu

Ekonomi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Meclis'e sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından memurlara yüzde 2,5 ek zam yapılacağını ve en düşük emekli maaşının 2 bin 500 liraya yükseltileceğinin müjdesini vermişti. Bu müjdenin ardından AK Parti, emekli taban aylığının 1500 liradan 2500 liraya çıkarılması, memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren kanun teklifini Meclis'e sundu.

04 Ocak 2022, Salı 20:19 Son Güncelleme:
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Emekli maaşlarını en az 2 bin 500 TL’ye çıkaran teklif TBMM’ye sunuldu.

AK Parti Manisa milletvekili Uğur Aydemir ve Giresun milletvekili Cemal Öztürk imzaları ve 77 AK Parti milletvekilinin imzalarıyla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif ile, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile üreticinin ve ihracatçının desteklenmesi amacıyla, bu faaliyetlerinden elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi oranını indirimli uygulanması ve yatırım fonlarındran elde edilen kar paylarının kurumlar tarafından iştirak kazançları istisna konu edilmesi sağlanmaktadır.

Merkez Bankaları arasında kurulan ilişkilerin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülmesinin temini amacıyla düzenleme yapılacaktır.

BOTAŞ’ın kademeli doğal gaz satışı yapması amaçlanıyor.

Kamu İhalelerinin talep edilen fiyat artışlarının belirli bir kural bütünlüğü içinde fiyat farkı ödenmek suretiyle yerine getirilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

Bireysel Emeklilikte devlet katkısı yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılıyor.

Emekli aylıklarında asgari ödeme tutarı 2 bin 500 TL’ye çıkarılıyor.

Kamu görevlilerine 01/01/2022-30/06/2022 tarihleri arasında dönemi için yapılacak artış oranı yüzde 5’ten yüzde 7.5’e çıkartılıyor. Enflasyon farkı dahil yapılması gereken zam yüzde 30.95’e çıkarılıyor.


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İHA

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