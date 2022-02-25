İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Eğitim öğretim yatırımlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün toplam 122 okulumuzu resmen hizmete alıyoruz.

BAHANELERİN ARKASINA SAKLANMADIK

2.5 yıl gibi kısa sürede 3000 dersliğe sahip eğitim tesisini İstanbulumuzun hizmetine sunmuş oluyoruz. Eğitim öğretim kalitesini daha da artıran bu tesislerin öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırseverlerimiz başta olmak üzere bu kurumlarımızın inşasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İBB dahil tam 25 yıldır İstanbulumuzun hizmetindeyiz. Hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık. Bizim milletimiz en iyisine layıktır inancıyla İstanbul'a da aşkla hizmet ettik. İstanbul'un birikmiş sorunlarını tek tek çözerken Maarif'e de özel önem gösterdik.









İSTANBUL'DA 197 ADET PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

67 bin olan öğretmen sayısını 176 bine ulaştırdık. Son dönemdeki öğretmen atamalarımızda önceliği İstanbul'a veriyoruz. Son atamadaki 15 bin öğretmenimizden 7 bin 500'ü İstanbul'a yapıldı. 2002'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 40 iken bunu 21'e indirdik. Bugün okul deyince akıllara çatısı akan okullar, çamur içinde oynayan çocuklar akıllara gelmiyor. Eğitimde çıtayı sürekli yukarıya taşıyoruz. Eğitim öğretim alanında İstanbul özelinde yakaladığımız başarıyı inşallah 2022 yılında da devam ettirmek istiyoruz. İstanbul'da 197 adet projeyi hayata geçireceğiz.

28 ŞUBAT DÖNEMİNİN KANAYAN YARASI OLAN DÜZENİ DEĞİŞTİRDİK

İstanbul'a yapılacak toplam eğitim yatırımı tutarı 10 milyar lirayı geçecektir. Şu an görev yapan öğretmenlerimizden yüzde 75'ini biz atadık. İnşa ettiğimiz derslikler ve atamalarla öğretmen başına düşen öğrenci sayısını OECD rakamlarına getirdik. 8 yıllık kesintisiz eğitimi 4+4+4 sistemiyle 28 Şubat döneminin kanayan yarası olan düzeni değiştirdik.

YARDIMCI KAYNAK SORUNU

Bay Kemal biz eğitim öğretimi böyle yaptırıyoruz. Son 19 yılda 4 milyar ders kitabını ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize ulaştırdık. Yardımcı kaynak sorununu biz çözüme kavuşturduk. 2 ay gibi kısa sürede dağıtılan kitap sayısı 24 milyona ulaştı. Yıl sonuna kadar 100 milyon kitabı öğrencilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz.















