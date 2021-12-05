Siyaset Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da seçimlerden bu yana çivi çakılmıyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da seçimlerden bu yana çivi çakılmıyor

Siyaset

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da seçimlerden bu yana çivi çakılmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na telefonla katıldı. 'Türkiye'nin şu anda 15 milyon nüfusuyla İstanbul'un 2023 ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti'dir' diyen Erdoğan, 'Şu anda seçimlerden bu yana İstanbul'da çivi çakılmıyor, ağaç dikilmiyor. 2023 ile birlikte yeniden bir doğuşu yeniden bir dirilişi başta İstanbul olmak üzere kazanmamız ve kazandırmamız lazım. ' ifadelerini kullandı.

05 Aralık 2021, Pazar 12:39 Son Güncelleme:
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Sapanca'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda telefonla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin şu anda 15 milyon nüfusuyla İstanbul'un 2023 ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti'dir. Şu anda seçimlerden bu yana İstanbul'da çivi çakılmıyor, ağaç dikilmiyor. 2023 ile birlikte yeniden bir doğuşu yeniden bir dirilişi başta İstanbul olmak üzere kazanmamız ve kazandırmamız lazım. Onun için yükümüz ağır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda telefonla katılımcılara hitap etti.

"İstanbul bu işin lokomotifi durumunda olmalıdır. Çünkü lokomotif nereye gidiyorsa vagonlar da oraya gider." diyen Erdoğan, "Türkiye'nin şu anda 15 milyon nüfusuyla İstanbul'un 2023 ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti'dir. Şu anda seçimlerden bu yana İstanbul'da çivi çakılmıyor, ağaç dikilmiyor. 2023 ile birlikte yeniden bir doğuşu yeniden bir dirilişi başta İstanbul olmak üzere kazanmamız ve kazandırmamız lazım. Onun için yükümüz ağır." ifadelerini kullandı.

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