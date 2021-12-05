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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı birçok Avrupa ülkesinden önce verildi

Siyaset

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı birçok Avrupa ülkesinden önce verildi

Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümünde video mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir.' dedi.

05 Aralık 2021, Pazar 12:48 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan, "Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir." dedi.


İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kadınların siyasette temsil oranı AK Parti döneminde yükseldi. Birileri kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendisini istismar etme peşindeyken biz gerçek hak ve özgürlüklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.

Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir.


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