Siyaset Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da

Siyaset

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’ya resmi ziyaret kapsamında geldi. Erdoğan'ı Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Alkuwari karşıladı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 17:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Katar’ın başkenti Doha’da Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Alkuwari tarafından karşılandı.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani’nin daveti üzerine, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı'na katılmak için Katar’ın başkenti Doha’ya geldi.

Erdoğan ile Katar Emiri’nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Stratejik Komite Toplantısı’nda, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde de bulunulacak.

Konsey toplantısı kapsamında, ikili ilişkilere katkı sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması öngörülüyor.

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