Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

Dünya

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler zirvesi kapsamında diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'in ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

31 Ekim 2021, Pazar 16:10 Son Güncelleme:
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G20 Liderler zirvesi kapsamında Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi trafiği sürüyor. Geçtiğimiz saatlerde ABD Başkanı Joe Biden ile yakklaşık 1 saat 5 dakika süren kritik zirve gerçekleştiren Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Roma'da G-20 Liderler Zirvesi marjında bir görüşme yapmıştı. Dünyanın yakında takip ettiği görüşme 1 saat 10 dakika sürmüştü.

ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ

Liderle yoğun görüşme içinde olan Başkan Erdoğan son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

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