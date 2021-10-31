Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

G20 Liderler zirvesi kapsamında Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi trafiği sürüyor. Geçtiğimiz saatlerde ABD Başkanı Joe Biden ile yakklaşık 1 saat 5 dakika süren kritik zirve gerçekleştiren Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Roma'da G-20 Liderler Zirvesi marjında bir görüşme yapmıştı. Dünyanın yakında takip ettiği görüşme 1 saat 10 dakika sürmüştü.

ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ

Liderle yoğun görüşme içinde olan Başkan Erdoğan son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.



