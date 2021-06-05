Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Dün Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin hemen yanındaki millet bahçesini hem hizmete açtık hem bizzat görme fırsatını bulduk. Zonguldak'a kazandırmış olmaktan memnuniyet duyduk. Bugün aynı zamanda Antalya Kaş, İstanbul Pendik, Konya Kulu, Muğla Seydikemer ilçelerinde yapımı tamamlanan bisiklet yollarının açılışını yapıyoruz. Tüm tesislerin, eserlerin şehirlerimize milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hastanelerimiz nasıl bu salgın döneminde milletimizin sağlığını korumasında hayati öneme sahip olmuşsa yeşil alanlarımızda insanlarımıza nefes borusu işlevi görmüştür.

Çevre alanında gerçekleştirdiğimiz hizmetleri millet bahçeleri projemizle taçlandırıyoruz. Bugüne kadar 61 millet bahçesini hizmete alarak milletimize sunduk. 81 millet bahçesi şu anda yapım aşamasındadır. İnşa ettiğimiz her millet bahçesiyle şehirlerimize bulunduğu bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik değer katan cazibe alanları oluşturuyoruz. Afetlerde toplanma alanları olarak da hizmet verecektir.

Yeni bir projeyi de Zonguldak'ta hayata geçireceğiz.

Fidan dikmedik, ağaç diktik. Fidanlar zaman alır. Ağaç ithal ederek 10-15 yaş grubundan İstanbulumuzun orta şeridini yol kenarlarını bu ağaçlarla döşedik. 81 ilimizin tamamında şehirlerimizin tamamını yeşil alanla buluşturduk. Çevre bizim işimiz, yeşil bizim işimiz.

Trafik yükünü azaltmak için bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz. Konya bir örnek. Proje tamamlandığında Edirne'den bisiklete binen vatandaşımız Hakkari'ye kadar güvenli bir şekilde gidecektir.

Çevre ve yeşil bizim işimiz. İnsan ve çevre sağlığının korunmasında kritik öneme sahip olan katı atık toplama sistemini de ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz.

MARMARA'DA DENİZ SALYASI TEHDİDİ

Ülkemizdeki atık su arıtma tesislerinin sayısını 145'ten 1175'e çıkarttık. Müsilaj sorunun kaynağı arıtılmadan denize bırakılan sulardır. Çevre ve Şehircilik Bakanı'ma talimatımı verdim. Benim korkum. Karadeniz'e yayılır. Hiç gecikmeden bu adımı atmamız lazım. Müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimler yapıyoruz. Müsilaj sorununun üstesinden geleceğimize inanıyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız üniversitelerle el ele verip başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Şehirleri güzel betonlar, güzel demirler değil güzel yürekli insanlar inşa eder. Hızlı ve çirkin şekilde ortaya çıkan mahalleler bir ur gibi varlığını devam ettiriyor

Ülkemizi daha güçlendirmeli, şehirlerimizi güzelleştirmeliyiz.

Trafik yükünü azaltmak için bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz. Konya bir örnek. Proje tamamlandığında Edirne'den bisiklete binen vatandaşımız Hakkari'ye kadar güvenli bir şekilde gidecektir.

Çevre ve yeşil bizim işimiz. İnsan ve çevre sağlığının korunmasında kritik öneme sahip olan katı atık toplama sistemini de ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz.

MARMARA'DA DENİZ SALYASI TEHDİDİ

Ülkemizdeki atık su arıtma tesislerinin sayısını 145'ten 1175'e çıkarttık. Müsilaj sorunun kaynağı arıtılmadan denize bırakılan sulardır. Çevre ve Şehircilik Bakanı'ma talimatımı verdim. Benim korkum. Karadeniz'e yayılır. Hiç gecikmeden bu adımı atmamız lazım. Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimler yapıyoruz. Müsilaj sorununun üstesinden geleceğimize inanıyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız üniversitelerle el ele verip başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Şehirleri güzel betonlar, güzel demirler değil güzel yürekli insanlar inşa eder. Hızlı ve çirkin şekilde ortaya çıkan mahalleler bir ur gibi varlığını devam ettiriyor