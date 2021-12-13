Ekonomi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanı ile görüşmesi başladı
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanı ile görüşmesi başladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanı ile görüşmesi başladı

Ekonomi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanı ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, İstanbul'da ekonomi zirvesi düzenleniyor.

13 Aralık 2021, Pazartesi 13:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, İstanbul'da ekonomi zirvesi düzenleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün saat 15.00'te yapılacak toplantıya, Merkez Bankası başkanı ve kamu bankaları genel müdürlerin katılıyor


MERKEZ BANKASINDA DÖRDÜNCÜ MÜDAHALE GELDİ

Yeni hafta ekonomide hızlı başladı. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası Merkez Bankası'ndan piyasaya satım yönünde dördüncü müdahale geldi.

Merkez Bankası müdahalesinin hemen ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşeceği belirtildi.

FAİZ KARARI PERŞEMBE GÜNÜ

Ekonomide haftanın en kritik kararı perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak.

Merkez Bankası kasım ayında gerçekleştirdiği toplantıda, yüzde 16 seviyesinde olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında da politika faizini toplam 300 baz puan indirmişti.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" ifadelerine yer verilmişti.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Alışkanlıkları değiştirmeye geliyor
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Borçlanma emekli aylığınızı bir miktar artırır
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Hasan Fehmi Güneş
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Ucuz emeklilikte son 22 gün
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Mevlana, para ve değerler
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kuveyt Türk resmen duyurdu! ATM’lerde yeni dönem...