MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Görüşme saat 17.50'de başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinden fotoğraflara yer verilmişti.

AA