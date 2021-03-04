Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beytepe'deki evinde ziyaret etti. Görüşme saat 17.50'de başladı.
04 Mart 2021, Perşembe 17:45 Son Güncelleme:
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MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Görüşme saat 17.50'de başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinden fotoğraflara yer verilmişti.
AA
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