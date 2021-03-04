Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şu şekilde;

Milletin rızasını esas almayı sürdüreceğiz. Kendisini şehrin ve milletin üstünde gören varsa yanlış yerde olduğunu bilmelidir. Kadim davamız dışında hiç kimse vazgeçilmez değildir. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında ulaşmadık tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız.

Üye sayımızı yaklaşık 11.5 milyona çıkararak milletimiz ile bütünleşme noktasında rakipsiz olduğumuzu gösterdik. İnşallah hep birlikte milletimizin umudu olan AK Parti'nin bu tutumunu sürdüreceğiz.

Derdini dinlemedik, yüreğine dokunmadık tek bir insan bile bırakmayacağız. Ancak böyle vatandaşımızın bize olan desteğinden emin olabiliriz. Dünyanın içinden geçtiği dönüşüm süreci sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Türkiye daha önce fırsatları hep kaçırmıştı. Bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına mani olamayacaklar. AK Parti Türkiye'nin son 18 yılına damga vurmuştur.

x





'CHP KENDİ DERDİNE DÜŞMÜŞTÜR'

Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak tel tel dökülmeye başladı. Biz ilkeli ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdürdükçe milletimizden aldığımız desteği artıracağız. Arsızlık, hırsızlık ve taciz içindeki CHP kendi derdine düşmüştür.

İktidar yolunu vesayet, darbe ve dış destekte gören bir anlayış çökmeye mahkumdur. Ülkemize bugüne kadar kazandırılan tüm eserler ve geliştirilen tüm projelere karşı çıkan muhalefet anlayışının devri geride kalmıştır.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLAYACAĞIZ'

Sessiz devrimler olarak adlandırdığımız reformlar ile ülkemizin çehresini değiştiren biziz. Sadece son 2-3 yılda yaptığımız reformlar bile başlı başına bir destandır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ülkemize biz kazandırdık.

İnsan Hakları Eylem Planı'nı salı günü paylaştık. Önümüzdeki hafta ekonomi reformunu açıklayacağız.















