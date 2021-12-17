Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera ile görüştü.
17 Aralık 2021, Cuma 15:45 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.