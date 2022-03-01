Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmani'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'yi resmi törenle karşıladı.
01 Mart 2022, Salı 17:20 Son Güncelleme:
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmani'yi resmi törenle karşıladı.
TÜRKİYE- KOSAVA İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleştirilecek resmi görüşmelerde, Türkiye-Kosova ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Osmani-Sadriu tarafından Türkiye’ye gerçekleştirilen bu ilk resmi ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.