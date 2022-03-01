Türkiye Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmani'yi resmi törenle karşıladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmani'yi resmi törenle karşıladı

Türkiye

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'yi resmi törenle karşıladı.

01 Mart 2022, Salı 17:20 Son Güncelleme:
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmani'yi resmi törenle karşıladı.

TÜRKİYE- KOSAVA İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleştirilecek resmi görüşmelerde, Türkiye-Kosova ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.



Osmani-Sadriu tarafından Türkiye’ye gerçekleştirilen bu ilk resmi ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.


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