Siyaset Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan programını iptal edip yurda döndü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan programını iptal edip yurda döndü

Siyaset

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan programını iptal edip yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında Gine Bissau programını iptal ederek saat 06.47'de yurda döndü.

23 Şubat 2022, Çarşamba 07:48 Son Güncelleme:
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Afrika turu kapsamında Gine Bissau programını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 06.47'de yurda döndü.

Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Senegal'i ziyaret eden ve daha sonrasında Gine Bissau'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu programı iptal ederek saat 06.47'de Türkiye’ye döndü.



NATO LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILACAK

Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine Bissau ziyaretini ileri bir tarihe erteleyen Erdoğan, bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan'ı karşılamaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin'in geldiği öğrenildi.

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