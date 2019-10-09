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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

09 Ekim 2019, Çarşamba 14:46
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye’nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye’deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti.

Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Rusya Federasyonu’nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.

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