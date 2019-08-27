Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için geldiği başkent Moskova'da, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış töreninde konuştu.

Törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e daveti için teşekkür etti.

MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nı kendi alanının lider fuarlarından biri olarak gördüğünü belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim de bu sene 14'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz İDEF Fuarımız var. Ayrıca MAKS-2019 tarzı, özellikle gençlerimize yönelik İstanbul'da TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni de düzenliyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival, 550 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı.17-22 Eylül 2019'da düzenlenecek bu seneki etkinliğe de 1 milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize beklediğimizi ifade etmek istiyorum. 'İstikbal göklerdedir' parolasıyla son dönemde Türkiye olarak havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz."

Türk Hava Yolları'nın küresel ölçekte en geniş hava taşımacılığı ağlarından birine sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Havalimanlarımız Avrupa'nın en çok yolcu ağırlayan alanları arasında yer alıyor. Türk Hava Yolları 124 ülkede 258 şehre sefer düzenliyor." dedi.

Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nın ilk etabının devreye alındığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Temennimizi odur ki İstanbul Havalimanı tüm aşamalarıyla faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır. Bunun yanında savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. Dünyanın en hızlı büyüyen havacılık şirketleri arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ihracat rakamlarını her yıl artırıyor. 2018 yıl sonu itibarıyla savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 2,5 milyar dolara ulaştı.Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ, 2016'da Avrupa Havacılık Emniyet Ajansından TİP Sertifikası aldı. T-129 ATAK helikopterimiz bir çok ülkenin envanterine katmak istediği araçlar arasındadır. İnsanlı, insansız hava araçlarının üretimi konusunda da kısa zamanda mesafe aldık. 5'inci nesil milli muharip uçak projemiz, TF-X gözbebeğimizdir. Uçağımızın birebir modelini Haziran ayında Paris Havacılık Fuarı'nda sergiledik, projede geldiğimiz aşamayı paylaştık."

Türkiye ile Rusya arasındaki samimi ve yakın diyaloğun, zengin tarihi geçmişe dayanan köklü ve çok boyutlu bir işbirliğinden beslendiğini vurgulayan Erdoğan, "Rusya'dan ülkemize gelen turist sayısında rekor üstüne rekor kırılmaya devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Aramızdaki ticaret hacmi 25 milyar doları geçti, hedefimiz ise 100 milyar dolardır. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında Rusya ile geliştirmekte olduğumuz sinerjilerin ikili ilişkilerimizin daha da derinleşmesine yardımcı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın başarıya ulaşmasını temenni etti.

"KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİMİZ İÇİN YENİ UFUKLAR AÇACAK"

Rusya Devlet Başkanı Putin de yaptığı konuşmada, "Rusya'nın havacılık uzay alanındaki başarılarının, özellikle Türk misafirlerimiz olmak üzere bütün ortaklarımızın ilgisini çekeceğinden eminim. Bu da karşılıklı iş birliğimiz için yeni ufuklar açacak." dedi.

MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na yoğun ilgi olduğuna dikkati çeken Putin, uçak endüstrisinin gelişmesinin uluslararası iş birliğine bağlı olduğuna dikkati çekti.

Fuar alanındaki stantları gezen Erdoğan, aralarında 5'inci nesil Rus savaş uçağı SU-57'nin de bulunduğu uçak ve helikopterler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan ve Putin, fuar alanında uçak ve helikopterlerce sergilenen gösterileri de izledi. AA



