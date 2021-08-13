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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde! 'Küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız'

Siyaset

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde! 'Küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp inşallah; hep söyleriz ya küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız' dedi.

13 Ağustos 2021, Cuma 13:16 Son Güncelleme:
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim beterinden korusun diyorum. Bugün Bozkurt'a geçip cumayı inşallah orada kılacağız. Ve Bozkurt'lu kardeşlerimizle hemhal olacağız Sizi selamlamadan geçmeyeyim istedim. Şunu çok açık net söylüyorum. Bizler Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ve ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp inşallah; hep söyleriz ya küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız.

Hiç merak etmeyin bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman yıkılmadı, yine yıkılmayacağız.

Süratle de inşallah en kısa zamanda bütün mağduriyetleri giderme çabası içinde olacağız. İçişleri Bakanım, Ulaştırma Bakanım, Çevre Şehircilik bakanımla buradayız. Yerinde değerlendirmeyi yapacağız.


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