Türkiye Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gidiyor

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gidiyor

Türkiye

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan selin vurduğu Rize ve Artvin'e gidiyor. Erdoğan sel bölgesinde ve kriz merkezinde inceleme yapacak.

23 Temmuz 2021, Cuma 11:00 Son Güncelleme:
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Rize ve Artvin'i kuvvetli yağışla birlikte sel vurdu. Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Sel afetinin en çok etkilendiği Arhavi ilçesi balçığa gömüldü. Boğaziçi Mahallesi’nde 320, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 110 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede 50'den fazla araç hasar gördü, selin sürüklediği kamyonlar ters döndü.

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