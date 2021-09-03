Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz bu milletin önünü kesemezsiniz!

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları....

İyidere-İkizdere yolu 38 km, Hurmalık 1 tünelimiz 850 metre, Hurmalık 2 tünelimiz 720 metre, bağlantı yolları 3,6 km uzunluğa sahiptir. Özellikle kış aylarında zorlukların yaşandığı bu bölge güvenli ve konforlu şekilde geçilebilecektir. 31 km'sini hizmete alıyoruz. Kalanı da en kısa sürede tamamlıyoruz.

İyidere lojistik limanının da devreye girmesiyle çok sayıda firma bu bölgede üretim faaliyetine başlayacaktır. Dünyanın yıldızı giderek yükselen bölgesi Doğu Karadeniz'de büyük ekonomi potansiyelinin altyapısını şimdiden kurmuş oluyoruz. Bu bölgemizde her yatırımın ülkemize çok ciddi geri dönüşleri olacağından şüphe duymuyoruz.

Son dönemde Karadeniz sahili boyuncu Giresun, Rize Artvin'de gerek Kastamonu'da yaşanan sel felaketlerinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdık. İlçelerimizi adeta yeni baştan inşa ederek insanımıza sahipsiz olmadığını gösteriyoruz. Kastamonu ve Sinop'ta da bir yıla kadar tüm çalışmaları tamamlamış olacağız.

Avrupa'da sel felaketleri üzerinden aylar geçmesine rağmen hala hiçbir altyapı çalışması yapılmadığını siz de televizyondan izliyorsunuz. Biz gerektiğinde helikopterle jeneratör taşıyarak, gerektiğinde seyyar köprüleri kurarak insanımıza her türlü hizmeti sağlıyoruz. Kastamonu'da felaket oradayız, Artvin'de felaket oradayız, Antalya'da yangın oradayız... Durmak yok yola devam.

Birileri biz bu adımları atarken nasıl önlerini keseriz diye buralara geliyor. Bunlar da ar, haya yok. Bir dikili taşınız olsun be. Biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz. Bunlar Ankara'dan geliyor. Tesisin yapımını durdurmak için gayret sağlıyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri yapacağız. Bu yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez. Yeter ki benim milletim burada dimdik ayakta dursun.

Türkiye'nin 7-8 yılı darbe girişimleriyle, siyasi ve ekonomik kumpaslarla son dönemde de salgınla ve afetle geçti. Hamdolsun bu sıkıntıları milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyle birer birer geri bıraktık. Ülkemizin demokratik ve ekonomik kalkınmasının yönünün yukarı yönlü olması için var gücümüzle çalıştık.

Darbe girişiminin olduğu gece gün ağarana kadar hainlerle çarpıştık. Ertesi sabah işimize sarıldık. Bu kardeşiniz 15 Temmuz'da o FETÖ darbe girişimine uğradığı zaman kalktım Marmaris'ten uçakla İstanbul'a havalimanına geldim. Fakat benden yarım saat önce de Bay Kemal oradan tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Orada da kahvesini yudumlamaya başladı. Haberim olsa ben de orada beklerdim diyor. Yalan. Bu zaten yalancı Kemal değil mi? Hayatı yalan.

Rize bu yalan terörüne 2023'te en büyük dersi verecektir diyorum. Bu malum Millet İttifakı diye bir Zillet İttifakı var ya bunlara en büyük dersi Rizeli hemşerilerim verecektir. Fakat çok çalışacağız. Hemşerilerimizi uyaracağız. Salgın döneminde dünyanın tamamıyla kapansak da çalışmaktan üretmekten geri dönemedik. Normalleşme adımları ve aşılamada ulaştığımız seviyeyle elde ettiğimiz tarihi başarıların haberleri arka arkaya geliyor.

Önceki gün 2. çeyrek büyüme makamının rakamının müjdesini almıştık. Türkiye ekonomisi 2. çeyrekteki yüzde 21,7'lik büyüme oranıyla dünyada İngiltere'den sonra 2. en büyük büyüyen ülke.

Dün de ihracatımızın tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşması müjdesiyle güne başladık. Ağustos ihracatımız 19 milyar doları yılın ilk 8 ayındaki ihracatımız 140,2 milyar doları, 12 aylık ihracatımız 207,5 milyar doları bularak büyüme rakamlarını teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından notlar;

Ulaşım ve lojistik master planı çerçevesinde bölgemiz önemli bir lojistik merkeze dönüşüyor. Ulaşım akslarımızı da geliştiriyoruz. Rize'de halen devam eden 12 karayolu projemizde çalışmalar devam ediyor. Hurmalık 1 tünelimiz 850 metre, Hurmalık 2 tünelimiz 720 metre çift tüp şeklinde yapılmıştır. Tasarım ve yapımında yerli ve milli kaynaklar kullanılmıştır. Rize'de önemli çalışmalarımız devam ediyor. Havalimanımızın sonuna yaklaştık.