Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Dünya nüfusu 1960'ta 3 milyardı, bugün 8 milyara yaklaştı. Tüketim artarken dünyaya düşen yağış miktarı yine aynıdır. İklim değişikliği ile artan kuraklık, seller su kaynaklarını kalite ve miktar yönünden etkisiz etkiliyor. Tarım sektörü suyumuzun yüzde 70'inden fazlasını tüketiyor. Türkiye, su zengini bir ülke değildir. Yıllık ortalama yağış miktarı da dünya ortalamasının altındadır. Ülkemizin güney kesimlerinde kış yağışlarının yüzde 5-20 arasında azalabileceği öngörülmektedir. Bu tablo su potansiyelimizin ilerleyen zamanlarda daha da azalabileceğini gösteriyor. Su kaynaklarımızı doğru yönetmek tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir. Suyumuzun parmaklarımızın arasından akıp gitmemesi için tedbirlerimizi aldık. Suyu verimli kullanan projelere ağırlık verdik.





Son 19 yılda inşa edilen 600 barajımızda toplam 45 milyar metreküp suyu depoladık. Sulanan tarım alanını 67 milyon dekara çıkardık. Kullanılmış suların arıtılarak yeniden değerlendirilmesi çalışmasına hız verdik. Yerli ve temiz enerji kaynaklarımızı harekete geçirmek için 589 hidroelektrik santralini hizmete aldık. 81 il içme suyu eylem planını hazırladık. Bu yatırımlar yapılmasaydı şu kurak dönemde 44 ilimiz kısmen ya da tamamen susuz kalma riski ile karşı karşıya kalacaktı. Mevcut 10 bin taşkın koruma tesisimizin yarısı son 19 yılda hizmete alınarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanmıştır. Afrika'da da önemli su yatırımları gerçekleştirdik, 2 milyona yakın insanı temiz su ile buluşturduk.

28 MADDELİK SONUÇ BİLDİRGESİ

Çiftçilerimizden STK'lara, akademisyenlerden su kullanıcılara kadar tüm tarafların bu sürece dahil olmasını sağladık. 28 maddelik Su Şurası sonuç bildirgesini paylaşıyorum:

Su verimliliği eylem planları hazırlanacaktır. 2023'ten itibaren su ve atık su fiyatlandırması ile ilgili çalışmalara başlanacaktır. Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır. Atık suların uygun kaliteye getirilerek yeniden kullanımı sağlanacaktır. Mevcut su kaynaklarımızın korunması için 25 havza ile yönetim planları tamamlanarak uygulamaya konulacaktır. Su yönetimindeki hukuki boşlukları ortadan kaldırılacak, su kanunu hazırlanıp yürürlüğe konulacak. Suyun etkili kullanımı için strateji ve politikalar bütün ulusal planlarda yer alacaktır. İçme suyu arıtma tesisleri bölgeye uygunluğu dikkate alınarak projelendirilecektir. Su kaynaklarımızın kalitesini korumak için alıcı ortam bazlı deşarj sistemlerine geçilecektir. Ulusal Su Bilgi Sistemi yaygınlaştırılarak verilerin elde edilmesinde standardizasyon sağlanacaktır. Afetler öncesinde gerekli önlemler alınacaktır. Sulamada enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik tedbirler arttırılacaktır. Yeraltı barajlarının planlanmasına hız verilecektir.



